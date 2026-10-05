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पलवल: दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की जहर देकर हत्या की कोशिश, पिता की शिकायत पर पति समेत चार पर केस
चांदहट थाना क्षेत्र के गांव मीसा में कथित तौर पर दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव सतुआगढ़ी निवासी दशरथ ने पुलिस को दी।शिकायत में बताया कि उसकी बेटी अंजु उर्फ मुस्कान(22) की शादी वर्ष 2024 में मीसा निवासी राकेश के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर अंजु के साथ मारपीट करता था। पांच दिन पहले अंजु ने फोन कर बताया था कि ससुराल वाले उससे पांच लाख रुपये और कार की मांग कर रहे हैं और मांग पूरी नहीं होने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
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