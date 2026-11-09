कृषि मंत्री ने सुनीं किसानों की समस्याएं

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हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा फरीदाबाद की मोहना अनाज मंडी पहुंचे। उन्होंने किसानों, आढ़तियों और व्यापारियों की समस्याएं सुनीं। मंत्री ने अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। मंडी प्रधान दानी सरपंच और मार्केट कमेटी अध्यक्ष संदीप टोंगर ने उनका स्वागत किया।

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