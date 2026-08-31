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कालू बना जल्लाद: ठेकेदार ने 26 साल के सागर को बियर की बोतल से मार डाला, मामूली सी बात पर हुई थी कहासुनी

अनुज कुमार

Updated Mon, 31 Aug 2026 01:37 PM IST Updated Mon, 31 Aug 2026 01:37 PM IST







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फरीदाबाद की गांधी कॉलोनी में देर रात बियर की बोतल मारकर 26 साल के सागर की हत्या कर दी। बताया जा रहा है ठेकेदार कालू से उसकी पैसों को लेकर कहासुनी हो गई थी। जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी कालू को गिरफ्तार कर लिया है। ... और पढ़ें

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