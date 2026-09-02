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गीता भवन में मनाया उत्तराखंड विद्वत सभा का स्थापना दिवस

देहरादून ब्यूरो

Updated Wed, 02 Sep 2026 01:35 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 01:35 PM IST







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गीता भवन में उत्तराखंड विद्वत सभा का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। समारोह में विद्वत सभा के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कलाकारों की प्रस्तुतियों ने समारोह में मौजूद लोगों का मन मोह लिया। ... और पढ़ें

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