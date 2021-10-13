Dehradun News: इस साल सस्ते में खून बढ़ाएगा अनार

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बताया जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में अनार की बंपर फसल हुई है। सरकारी नीतियों और मौसम अनुकूल रहने के कारण करीब एक दशक बाद इतनी फसल महाराष्ट्र में हुई है। यही कारण है कि इस बार देश की मंडियों में शुरुआत से ही न सिर्फ अनार अच्छी मात्रा में पहुंच रहा है बल्कि इसकी गुणवत्ता भी पहले के मुकाबले बेहतर है। मंडी के फल विक्रेता असगर कहते हैं कि पिछले साल इन दिनों यानी शुरुआती सीजन में अनार के थोक भाव 100 रुपये से अधिक थे। जो कि इस बार न्यूनतम 60 रुपये प्रतिकिलोग्राम और अधिकतम 100 रुपये तक हैं।देहरादून मंडी में शनिवार को अनार के दाम 60 रुपये से लेकर 100 रुपये तक रहे थे। जबकि, ऋषिकेश मंडी में 65 रुपये से 110 रुपये प्रतिकिलोग्राम तक अनार बेचा गया। कारोबारियों का कहना है कि महाराष्ट्र के कई जिलों से अनार पहुंच रहा है। नवंबर से गुजरात की फसल भी शुरू हो जाएगी। बता दें कि पिछले साल अनार की फसल इस साल से कमजोर थी। हालांकि, सरकार ने अनार का निर्यात भी किया था। इसके अलग पिछले साल दिसंबर में अफगानिस्तान के कंधार से अनार को आयात भी किया गया था। स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि दिल्ली की मंडी के माध्यम से यहां अनार पहुंचता है। कंधारी अनार कभी कभार ही देहरादून में बिकता है।