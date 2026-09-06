उत्तराखंड: मकवाना बने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष; कैशब बिहारी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष पद पर भगवत प्रसाद मकवाना को नियुक्त किया है। वहीं, कैशब बिहारी को आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये नियुक्तियां मौजूदा आयोग के शेष कार्यकाल 31 मार्च 2028 तक प्रभावी रहेंगी।

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