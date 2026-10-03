मसूरी में ट्रैफिक जाम, पर्यटक और स्थानीय लोग परेशान

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पहाड़ों की रानी मसूरी में दूसरे दिन भी बनी रही ट्रैफिक जाम की समस्या, शहर के सिविल हॉस्पिटल रोड, टिहरी बाईपास लक्ष्मणपुरी के नीचे करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा है जिससे मार्ग में सैकड़ो वाहन फंसे हैं, लेकिन मौके पर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कोई भी पुलिस कर्मी नही है। इससे पर्यटक और स्थानीय लोग परेशान।

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