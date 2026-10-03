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हरिद्वार: बहादराबाद टोल प्लाजा पर नशे में कार चलाना पड़ा भारी, चालक समेत चार पर पुलिस ने की कार्रवाई

Sat, 03 Oct 2026 07:23 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, बहादराबाद (हरिद्वार)
संवाद न्यूज एजेंसी, बहादराबाद (हरिद्वार) Published by: Renu Saklani Updated Sat, 03 Oct 2026 07:23 PM IST
सार

बहादराबाद में हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कार में सवार लोगों के नशे में होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची टीम ने कार चालक और उसके साथ बैठे तीन अन्य लोगों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में कार्रवाई की।

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Drunk driving in haridwar car driver and three Passengers Face Police Action Near Bahadrabad Toll Plaza
पुलिस - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार
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बहादराबाद टोल प्लाजा के पास पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान नशे की हालत में कार सवार चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें कार चालक का नशे की हालत में वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं में चालान किया गया, जबकि कार में सवार तीन अन्य लोगों का पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत चालान किया गया।

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पुलिस के अनुसार, शुक्रवार दोपहर पुलिस टीम बहादराबाद टोल प्लाजा के पास हाईवे पर संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। 112 पर सूचना मिली कि दिल्ली से हरिद्वार की ओर आ रही कार में सवार लोग नशे की हालत में हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार को रोककर चालक और उसमें सवार अन्य लोगों की जांच की।

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सीओ संजय चौहान ने बताया कि कार चालक उत्तम सिंह निवासी अल्मोड़ा के खिलाफ नशे की हालत में वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई की गई। वहीं, कार में सवार जसवंत सिंह, विशाल कुमार गणेश और संदीप चौहान निवासीगण दिल्ली का पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत चालान किया गया और कार सीज कर दी गई।

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