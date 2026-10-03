हरिद्वार: बहादराबाद टोल प्लाजा पर नशे में कार चलाना पड़ा भारी, चालक समेत चार पर पुलिस ने की कार्रवाई

बहादराबाद टोल प्लाजा के पास पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान नशे की हालत में कार सवार चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें कार चालक का नशे की हालत में वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं में चालान किया गया, जबकि कार में सवार तीन अन्य लोगों का पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत चालान किया गया।

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार दोपहर पुलिस टीम बहादराबाद टोल प्लाजा के पास हाईवे पर संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। 112 पर सूचना मिली कि दिल्ली से हरिद्वार की ओर आ रही कार में सवार लोग नशे की हालत में हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार को रोककर चालक और उसमें सवार अन्य लोगों की जांच की।

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सीओ संजय चौहान ने बताया कि कार चालक उत्तम सिंह निवासी अल्मोड़ा के खिलाफ नशे की हालत में वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई की गई। वहीं, कार में सवार जसवंत सिंह, विशाल कुमार गणेश और संदीप चौहान निवासीगण दिल्ली का पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत चालान किया गया और कार सीज कर दी गई।