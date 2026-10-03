उत्तराखंड: पांच अक्तूबर से रुड़की में अग्निवीर भर्ती रैली, इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही हो सकेंगे शामिल

भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती रैली का कार्यक्रम जारी कर दिया है। एक से 12 जून 2026 के बीच आयोजित कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन (सीईई) में सफल अभ्यर्थी इस भर्ती रैली में शामिल हो सकेंगे। भर्ती रैली पांच से 23 अक्तूबर तक बीईजी एंड सेंटर, रुड़की में आयोजित की जाएगी।

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