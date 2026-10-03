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उत्तराखंड: पांच अक्तूबर से रुड़की में अग्निवीर भर्ती रैली, इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही हो सकेंगे शामिल

Sat, 03 Oct 2026 06:56 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Sat, 03 Oct 2026 06:56 PM IST
सार

भारतीय सेना में अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। जून में हुई लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए अब शारीरिक भर्ती रैली का कार्यक्रम जारी किया गया है।

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Agniveer recruitment rally in roorkee from october 5 to 23, CEE qualified candidates to participate
अग्निवीर भर्ती 2026 - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती रैली का कार्यक्रम जारी कर दिया है। एक से 12 जून 2026 के बीच आयोजित कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन (सीईई) में सफल अभ्यर्थी इस भर्ती रैली में शामिल हो सकेंगे। भर्ती रैली पांच से 23 अक्तूबर तक बीईजी एंड सेंटर, रुड़की में आयोजित की जाएगी।

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उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर क्लर्क/एसकेटी (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड), जीडी, टेक्निकल और ट्रेड्समैन श्रेणियों में भर्ती की जाएगी। सेना ने अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ निर्धारित समय पर भर्ती केंद्र पहुंचने की सलाह दी है। पांच अक्तूबर को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के एआरओ अल्मोड़ा, एआरओ पिथौरागढ़ और एआरओ बरेली के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया निर्धारित की गई है। 

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