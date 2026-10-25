फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Municipal Corporation official fined Rs 10,000 for negligence in giving information

Dehradun News: सूचना देने में लापरवाही बरतने पर नगर निगम के अधिकारी पर 10 हजार का जुर्माना

Sun, 25 Oct 2026 02:44 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
Municipal Corporation official fined Rs 10,000 for negligence in giving information
देहरादून। उत्तराखंड सूचना आयोग ने आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई जानकारी देने से गलत आधार पर इन्कार करने पर एक अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

राज्य सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुंवर ने राज कुमार सूरी नाम के एक व्यक्ति की दूसरी अपील पर सुनवाई करते हुए पाया कि तनवीर सिंह मारवाह (तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, उप नगर आयुक्त, नगर निगम) ने आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई एक जानकारी को देने से इन्कार कर दिया। सूचना देने से इन्कार करने के पीछे मारवाह ने सूचना कार्यालय में धारित न होने को आधार बनाया था। राज कुमार सूरी ने 14 फरवरी 2026 को नगर निगम देहरादून से भूमि संबंधी अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थीं।
विज्ञापन

आयोग ने पाया कि मामले में बाद की सुनवाई के दौरान उक्त दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध पाया गया। आयोग ने इसे अधिकारी की सूचना के अधिकार नियम के प्रति गंभीर लापरवाही माना। आयोग ने कहा कि यह वैधानिक दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही है जिसे एक लोक अधिकारी से स्वीकार नहीं किया जा सकता। आयोग ने अधिकारी को भविष्य में ऐसी हरकत करने से बचने की सख्त चेतावनी देते हुए दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अधिकारी को यह राशि दो किस्तों में जमा करनी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed