गांधी पार्क से आठ अक्तूबर को निकलेगा लोकतंत्र बचाओ मार्च, कांग्रेस की प्रेसकांफ्रेंस

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‘लोकतंत्र बचाओ यात्रा’ के तहत आठ अक्तूबर को गांधी पार्क से प्रदर्शन मार्च निकाला जाएगा। इंडिया गठबंधन के पदाधिकारियों ने कांग्रेस भवन में पत्रकारों को मार्च की जानकारी दी। पदाधिकारियों ने बताया कि मार्च के जरिए लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठाई जाएगी। इस दौरान इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।

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