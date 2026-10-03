उत्तराखंड: विधायक निधि 93 फीसदी स्वीकृत, आधे काम ही हुए पूरे, एक नजर में यहां देखें वित्तीय प्रगति

विधानसभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग में पांच वित्तीय वर्षों में विधायक निधि के तहत उपलब्ध 23.27 करोड़ रुपये में से 21.79 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। यह उपलब्ध धनराशि का 93.65 प्रतिशत है। हालांकि भौतिक प्रगति की तस्वीर देखें तो कुल 685 कार्यों में 311 ही पूर्ण हुए हैं, जबकि 189 कार्य प्रगति पर हैं और 160 कार्य अभी शुरू नहीं हुए हैं। वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, कार्यदायी संस्थाओं को अब तक 16.43 करोड़ रुपये अवमुक्त किए गए हैं।

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विधायक निधि से कई विद्यालयों में भवन, शौचालय, फर्नीचर और कंप्यूटर आदि सुविधाएं दी गई। वहीं ग्राम पंचायतों में सड़क, पेयजल, सामुदायिक भवन, स्ट्रीट लाइट, मंदिर सौंदर्याकरण के कार्य कराए गए हैं। विधायक ने महिला मंगल दलों को भी सुविधाएं देने का दावा किया है।हालांकि लोगों का कहना है कि धरातल में उतने काम नहीं हुए जितने दावे किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक विधानसभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग को विधायक निधि के रूप में कुल 23.27 करोड़ रुपये उपलब्ध हुए। इसके सापेक्ष 21.79 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में 116 में से 91 कार्य पूरे हुए। 2023-24 में 153 में से 88, 2024-25 में 169 में से 77 और 2025-26 में 122 में से 55 कार्य पूर्ण हुए। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 125 कार्यों में से कोई भी पूर्ण नहीं हुआ है। 30 कार्य प्रगति पर हैं, जबकि 72 कार्य अभी शुरू नहीं हुए हैं। वित्तीय प्रगति के अनुसार 2022-23 में उपलब्ध 3.67 करोड़ रुपये में से 3.67 करोड़ के कार्य स्वीकृत हुए और 3.45 करोड़ रुपये अवमुक्त किए गए। 2023-24 में 4.89 करोड़ के कार्य स्वीकृत हुए और 4.36 करोड़ रुपये अवमुक्त हुए।2024-25 में पूरी 4.90 करोड़ की राशि के कार्य स्वीकृत किए गए, जबकि 4.15 करोड़ रुपये अवमुक्त हुए। 2025-26 में 4.66 करोड़ स्वीकृत और 3.60 करोड़ रुपये अवमुक्त हुए। चालू वित्तीय वर्ष में 4.90 करोड़ रुपये उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 3.68 करोड़ के कार्य स्वीकृत हुए हैं और 86.25 लाख रुपये अवमुक्त हुए हैं।