{"_id":"6ae71828dcaad84e260ddf39","slug":"video-roadways-employees-strike-deferred-for-a-month-following-talks-with-the-transport-minister-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"परिवहन मंत्री से वार्ता के बाद रोडवेज कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार एक महीने के लिए टला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

परिवहन मंत्री के साथ वार्ता में मांगों पर सहमति बनने के बाद उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने एक महीने के लिए कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया है। इसके बाद संचालन सामान्य हो गया है। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर 30 अक्तूबर से कार्य बहिष्कार को शुरू किया था। इससे बस संचालन पर असर पड़ा था।

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