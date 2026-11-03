कुआंवाला क्रिकेट ग्राउंड में 20 नवंबर से शुरू होगी कुबेर कप टी-20 कॉर्पोरेट चैंपियनशिप

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कुबेर कप टी-20 कॉर्पोरेट चैंपियनशिप सीजन-1 का आयोजन 20 नवंबर से कुआंवाला क्रिकेट ग्राउंड में किया जाएगा। रांगड़ फिटनेस क्रिकेट क्लब के पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब सभागार में पत्रकारों को प्रतियोगिता के आयोजन की जानकारी दी। चैंपियनशिप के तहत टी-20 प्रारूप में मुकाबले खेले जाएंगे। यह प्रतियोगिता कॉर्पोरेट क्रिकेट टीमों के लिए आयोजित की जा रही है।

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