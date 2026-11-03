देहरादून: दीपावली को लेकर पटाखा व्यापारियों पर जीएसटी की कार्रवाई, 92 लाख रुपये टैक्स जमा

दीपावली पर्व पर पटाखा कारोबार को देखते हुए राज्य कर विभाग ने देहरादून, विकासनगर व ऋषिकेश में व्यापारियों पर कार्रवाई कर 92 लाख रुपये का टैक्स जमा कराया है। जीएसटी चोरी के खिलाफ विभाग की यह कार्रवाई जारी रहेगी।

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