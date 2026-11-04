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मोहब्बेवाला में अनियंत्रित ट्रक ने कार को मारी टक्कर, चार की मौत की आशंका

Alka Tyagi

Updated Wed, 04 Nov 2026 04:15 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 04:15 PM IST

देहरादून के मोहब्बेवाला क्षेत्र में फिर बड़ा हादसा हो गया। साईं मंदिर के पास अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर कर दी। हादसे में चार लोगों की मौत की आशंका है। ... और पढ़ें

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