{"_id":"6a8d46d1cb38911ac508d1c1","slug":"video-foot-march-was-held-in-doiwala-on-the-82nd-death-anniversary-of-major-durga-malla-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेजर दुर्गा मल्ल की 82वीं पुण्यतिथि पर डोईवाला में निकला पैदल मार्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

डोईवाला में अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की 82वीं पुण्यतिथि एवं बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। हेल्प क्रॉस ट्रस्ट और वीर गोरखा कल्याण समिति के संयुक्त तत्वावधान में नगर पालिका परिषद स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। इसके बाद नगर पालिका परिषद डोईवाला से अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल चौक तक पैदल मार्च निकाला गया। मार्च में शामिल जनप्रतिनिधियों, पूर्व सैनिकों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शहीद की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। वक्ताओं ने मेजर दुर्गा मल्ल के जीवन, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और देश के लिए दिए गए बलिदान को याद किया।

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