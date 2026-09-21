यूपीएल के शुभारंभ पर लोक गायिका के गीतों पर झूमते दर्शक।

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लोक गायिका के गीतों पर झूमे दर्शक, यूपीएल के शुभारंभ में दिखा उत्साह यूपीएल के शुभारंभ समारोह में लोक गायिका की प्रस्तुतियों ने माहौल में रंग भर दिया। लोकगीतों की धुन पर दर्शक जमकर झूमते नजर आए। गायिका के गीतों के साथ दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया।

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