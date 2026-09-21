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उत्तराखंड राजनीति: सहसपुर से चुनाव लड़ेंगे हरक सिंह?  सीएम धामी और भाजपा अध्यक्ष को ललकारा, गरमाई सियासत

Mon, 21 Sep 2026 05:19 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Mon, 21 Sep 2026 05:19 PM IST
सार

सहसपुर सीट को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के बयान से सियासत गरमा गई है।  उन्होंने चुनाव की तैयारी के साथ ही सीएम धामी को इसी सीट से मैदान में उतरने की चुनौती दी है।

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Harak Singh Rawat Challenges Uttarakhand CM and BJP President to Contest Election from Sahaspur Politics News
हरक सिंह रावत - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने सहसपुर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री व भाजपा अध्यक्ष को चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा, भाजपा मेरे खिलाफ ऐसे लोगों से बयान दिला रही है जो प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकते हैं।

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रविवार को मीडिया से बातचीत में हरक सिंह रावत ने कहा, सहसपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन भाजपा मेरे खिलाफ झूठा प्रचार कर रही है। उन्होंने चुनौती दी कि मुख्यमंत्री व भाजपा अध्यक्ष सहसपुर से चुनाव लड़ कर दिखाएं।

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उन्होंने कहा कि अभी तक टिकट किसी का फाइनल नहीं है। पार्टी हाईकमान जिसे टिकट देगी। हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे। हमें प्रत्याशी का चेहरा नहीं देखना है प्रत्याशी तो कांग्रेस का चुनाव निशान होना चाहिए। 

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