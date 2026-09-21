उत्तराखंड राजनीति: सहसपुर से चुनाव लड़ेंगे हरक सिंह?  सीएम धामी और भाजपा अध्यक्ष को ललकारा, गरमाई सियासत

कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने सहसपुर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री व भाजपा अध्यक्ष को चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा, भाजपा मेरे खिलाफ ऐसे लोगों से बयान दिला रही है जो प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकते हैं।

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