{"_id":"6ae5a529d953c090b70faf27","slug":"video-dehradunprominent-party-leaders-gathered-for-the-birthday-of-congress-leader-mahendra-singh-negi-guruji-ganesh-godiyal-and-pritam-singh-were-also-present-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह नेगी गुरुजी के जन्मदिन पर जुटे पार्टी के दिग्गज नेता, गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह भी रहे मौजूद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह नेगी गुरुजी के जन्मदिन पर जुटे पार्टी के दिग्गज नेता, गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह भी रहे मौजूद

विशाल कुमार

Updated Sat, 31 Oct 2026 01:52 PM IST Updated Sat, 31 Oct 2026 01:52 PM IST







Link Copied



रायपुर के तूनवाला स्थित एक वेडिंग पॉइंट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह नेगी गुरुजी का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और चकराता विधायक प्रीतम सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महेंद्र सिंह नेगी गुरुजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। ... और पढ़ें

विज्ञापन