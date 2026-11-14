Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Prostitution racket busted at Sunrise Spa Centre

सनराइज स्पा सेंटर में वेश्यावृत्ति रैकेट का भंडाफोड़: संचालिका गिरफ्तार, मसाज के नाम पर दी जा रही थी स्पेशल

Sat, 14 Nov 2026 10:40 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, देहरादून
अमर उजाला नेटवर्क, देहरादून Published by: Heera Updated Sat, 14 Nov 2026 10:40 AM IST
सार

देहरादून के सहस्रधारा रोड स्थित सनराइज स्पा सेंटर में मसाज की आड़ में चल रहे वेश्यावृत्ति वेश्यावृत्ति रैकेट का एएचटीयू ने भंडाफोड़ किया। ग्राहकों को मसाज के साथ स्पेशल सर्विस दी जा रही थी, जिसके बदले अलग से रुपये वसूले जाते थे।

विज्ञापन
Prostitution racket busted at Sunrise Spa Centre
वेश्यावृत्ति रैकेट का भंडाफोड़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

देहरादून शहर के सहस्रधारा रोड स्थित सनराइज स्पा सेंटर में मसाज की आड़ में चल रहे वेश्यावृत्ति रैकेट का एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक स्पा सेंटर में ग्राहकों को मसाज के साथ स्पेशल सर्विस देने का काम भी कराया जा रहा था। इसके बदले ग्राहकों से अलग से रुपये वसूले जाते थे। पुलिस ने स्पा सेंटर की संचालिका को गिरफ्तार कर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मौके से बड़ी मात्रा में अश्लील सामग्री और 3740 रुपये नकद बरामद किए गए।

विज्ञापन


पुलिस के अनुसार 13 अक्तूबर को एएचटीयू की टीम भिक्षावृत्ति उन्मूलन और नाबालिग बच्चों की तलाश के सिलसिले में सहस्रधारा रोड पर टचवुड स्कूल के पास मौजूद थी। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि वहां एक बिल्डिंग के प्रथम तल पर संचालित सनराइज स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं। सूचना पर टीम ने तत्काल स्पा सेंटर में छापा मारा। रिसेप्शन पर एक महिला मिली, जिसने अपना नाम वकीला बताया और खुद को स्पा सेंटर की संचालिका बताया।
विज्ञापन


पुलिस टीम अंदर पहुंची तो एक कमरे में युवक और युवती मिले। युवक अंडरवियर में दरवाजे के पीछे छिपा मिला, जबकि युवती वहां से निकलकर स्टाफ रूम की तरफ जाने लगी। महिला पुलिसकर्मी ने उसे रोककर तलाशी ली तो उसके पास से कंडोम के पैकेट और दो हजार रुपये मिले। पूछताछ में युवती ने बताया कि स्पा संचालिका के कहने पर ग्राहकों को मसाज के साथ स्पेशल सर्विस देने की बात कही जाती थी। इसके लिए ग्राहक ने उसे दो हजार रुपये दिए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


हर महीने 13 हजार वेतन, अतिरिक्त कमाई का आधा हिस्सा
पुलिस के मुताबिक स्टाफ रूम में दो अन्य युवतियां भी मिलीं। पूछताछ में तीनों ने बताया कि संचालिका उन्हें हर महीने 13 हजार रुपये वेतन देती थी। इसके अलावा स्पेशल सर्विस के लिए आने वाले ग्राहकों से मिलने वाली रकम का 50 प्रतिशत हिस्सा संचालिका ले लेती थी। इस काम के लिए जरूरी सामान भी वही उपलब्ध कराती थी। मौके पर पहुंचे एक ग्राहक ने पुलिस को बताया कि उसने रिसेप्शन पर मसाज के लिए एक हजार रुपये दिए थे। कमरे में पहुंचने के बाद उसे स्पेशल सर्विस की पेशकश की गई, जिसके लिए उसने युवती को दो हजार रुपये दिए थे। बाद में वहां पहुंची एक अन्य युवती ने भी पुलिस को बताया कि वह रिसेप्शन पर काम करती है और संचालिका को मसाज करने वाली युवतियों को आपत्तिजनक सामान देते देख चुकी है।
रायपुर थाने में स्पा संचालिका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed