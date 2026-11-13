उत्तराखंड: पांच जिलों में हल्की बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार, सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन

मसूरी में बादलों और बूंदाबांदी ने बढ़ाई ठिठुरन

शहर में पिछले दो दिनों से मौसम का मिजाज बदल गया है। शुक्रवार सुबह हुई हल्की बूंदाबांदी और लगातार बादल छाए रहने से ठंड बढ़ गई है। तापमान में गिरावट के कारण लोगों को सर्दी परेशान करने लगी है।



मौसम में बदलाव के चलते लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं और सुबह-शाम गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। शाम होते ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ठंड का असर बढ़ने लगता है। स्थानीय लोग और कामकाजी लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। खासकर बाजारों और खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों को बढ़ती ठंड के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।



ठंड बढ़ने के साथ ही स्थानीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से शहर के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था जल्द शुरू करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में नगर पालिका को समय रहते अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे राहगीरों, मजदूरों, दुकानदारों और अन्य जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सके।



वहीं नगर पालिका ईओ गौरव भसीन ने कहा कि शहर में अगले सप्ताह से अलाव जलाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं, ताकि ठंड बढ़ने के साथ लोगों को राहत मिल सके।