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विकासनगर में सड़क हादसा: अज्ञात बाइक सवार की टक्कर से सात वर्षीय कनिका की मौत, एक घायल; आरोपी फरार

Sat, 14 Nov 2026 11:22 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, देहरादून
अमर उजाला नेटवर्क, देहरादून Published by: Heera Updated Sat, 14 Nov 2026 11:22 AM IST
सार

विकासनगर के लाइन जीवनगढ़ निवासी सात वर्षीय कनिका की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गईं। लाइन जीवनगढ़ में कालिंदी अस्पताल के पास एक अज्ञात बाइक सवार ने दोनों को टक्कर मार दी और हादसे के बाद फरार हो गया। 

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Seven-year-old girl dies after being hit by an unidentified biker in vikasnagar
सड़क हादसे में कनिका की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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विकासनगर के लाइन जीवनगढ़ निवासी सात वर्षीय कनिका की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद वर्षीय सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों को लाइन जीवनगढ़ में कालिंदी अस्पताल के पास एक अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी बाइक सवार मौके से फरार हो गया। घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया है।

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कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि शुक्रवार रात दुर्घटना की सूचना मिली थी। इस पर चीता पुलिस डाकपत्थर मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को उप जिला चिकित्सालय विकासनगर पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें लेहमन अस्पताल रेफर किया गया। यहां चिकित्सकों ने कनिका को मृत घोषित कर दिया, जबकि सुनीता को देहरादून हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के बाद फरार बाइक सवार और वाहन की तलाश की जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। अज्ञात चालक के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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