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ऋषिकेश: मुनि की रेती में बस पलटी, मौके पर पहुंची पुलिस

Sat, 14 Nov 2026 10:31 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऋषिकेश
अमर उजाला नेटवर्क, ऋषिकेश Published by: Heera Updated Sat, 14 Nov 2026 10:31 AM IST
सार

ऋषिकेश के मुनि की रेती में शनिवार को एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया है।

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Bus overturned in Muni ki Reti Rishikesh
षिकेश मुनि की रेती में बस पलटी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ऋषिकेश के मुनि की रेती में शनिवार को एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसे में किसी के हताहत होने की पुष्टि अभी नहीं हुई है।

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