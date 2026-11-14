ऋषिकेश: मुनि की रेती में बस पलटी, मौके पर पहुंची पुलिस

ऋषिकेश के मुनि की रेती में शनिवार को एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसे में किसी के हताहत होने की पुष्टि अभी नहीं हुई है।

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