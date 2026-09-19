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राधाष्टमी पर श्याम सुंदर मंदिर में भजनों पर झूमे श्रद्धालु

विशाल कुमार

Updated Sat, 19 Sep 2026 12:49 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 12:49 PM IST







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राधाष्टमी के अवसर पर श्री श्याम सुंदर मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन में हिस्सा लिया। भजनों की धुन पर श्रद्धालु नाचते और झूमते नजर आए। मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। ... और पढ़ें

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