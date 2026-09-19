देहरादून: फर्जी दस्तावेज से स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाणपत्र लेने का मामला, एसआईटी ने शुरू की जांच

स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटे का लाभ लेने के लिए फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल के मामले में एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। शनिवार को एसआईटी इंचार्ज जया बलूनी के नेतृत्व में राजस्व विभाग के पटवारियों से पूछताछ की गई। पूछताछ एसडीएम कार्यालय में चल रही है।

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जानकारी के मुताबिक, मामले में दस्तावेजों के सत्यापन और राजस्व अभिलेखों से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। एसआईटी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि संबंधित दस्तावेजों की जांच और सत्यापन किस स्तर पर हुआ था। इसी क्रम में उन पटवारियों से पूछताछ की जा रही है, जिनके क्षेत्र से जुड़े अभिलेख या प्रमाणपत्र जांच के दायरे में हैं।पूछताछ के दौरान एसडीएम अपूर्वा सिंह भी मौजूद रहीं। एसआईटी की ओर से राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजों की प्रक्रिया और सत्यापन से संबंधित बिंदुओं पर जानकारी ली जा रही है। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद एसआईटी दस्तावेजों और बयानों का मिलान कर आगे की जांच बढ़ाएगी। फिलहाल एसआईटी की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार करने या इस्तेमाल करने में किसकी भूमिका रही, इसकी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।