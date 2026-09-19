देहरादून: पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को बड़ी राहत, सीएम ने डीबीटी से सीधे खातों में भेजी वित्तीय सहायता
पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी गई।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता दी। शनिवार को समीक्षा बैठक में दौरान उन्होंने श्रामिकों के हितों से जुड़ी जानकारी ली।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की।