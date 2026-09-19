अजीत डोभाल: एक वक्त ऐसा आया जब लगा मेरा करियर खत्म हो गया, NSA ने छात्रों को सुनाया अपने मिशन का वो किस्सा

आईआईटी रुड़की के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने छात्रों के बीच अपने करियर और मिशन से जुड़ा एक ऐसा अनुभव साझा किया, जब उन्हें लगा था कि उनका करियर खत्म हो गया। उन्होंने बताया कि उस मुश्किल दौर में क्या हुआ और कैसे हालात बदले।

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शनिवार को दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल ने छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि वह उस समय 20 की उम्र में थे और इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए थे। सिक्किम में उन्हें खुफिया तंत्र की जिम्मेदारी मिली थी। उस दौर में सिक्किम भारत में शामिल होने की प्रक्रिया से गुजर रहा था। उनकी जिम्मेदारियों में सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी के साथ चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएं जुटाना भी शामिल था।इसी दौरान सीमा क्षेत्र में एक इंटेलिजेंस मिशन भेजा गया। टीम को करीब आठ दिन में वापस लौटना था, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली। दिन गुजरते गए। पहले पांच दिन, फिर दस दिन और इसके बाद करीब 15 दिन तक टीम वापस नहीं आई। डोभाल ने कहा कि यह स्थिति उनके लिए पेशेवर चिंता के साथ-साथ मानवीय स्तर पर भी बेहद परेशान करने वाली थी। उन्हें यह तक पता नहीं था कि मिशन पर गए लोग सुरक्षित हैं या नहीं। किसी हिमस्खलन या अन्य प्राकृतिक घटना की भी कोई सूचना नहीं थी।