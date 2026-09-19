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हरिद्वार: लिव-इन में रह रही युवती को मारी गोली, एम्स ऋषिकेश रेफर, पार्टनर को निशाना बनाने पहुंचे थे हमलावर

Sat, 19 Sep 2026 02:39 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Renu Saklani Updated Sat, 19 Sep 2026 02:39 PM IST
सार

हरिद्वार के मायापुर की वाल्मीकि बस्ती में गोली चलने से हड़कंप मच गया। हमलावर जिस युवक को निशाना बनाने पहुंचे थे, गोली चलने के दौरान लिव इन में रह रही उसकी पार्टनर सामने आ गई और घायल हो गई।

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पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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शहर कोतवाली क्षेत्र के मायापुर में शुक्रवार देर रात एक युवक को मारने आए हमलावर ने गोली चला दी। गोली युवक के साथ रह रही युवती के बाजू में जा लगी। गंभीर हालत में युवती को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे एम्स रेफर कर दिया गया।

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घायल युवती राजीव नगर की रहनी वाली है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। बताया गया कि युवती लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। सीओ सिटी सिसुपाल सिंह नेगी ने बताया कि झगड़े के दौरान गोली चलने से युवती घायल हुई है। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।
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पुलिस के मुताबिक युवती हरिद्वार के खन्नानगर स्थित एक जिम में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। वह मायापुर की वाल्मीकि बस्ती में अंश नाम के युवक के साथ लिव-इन में रह रही थी। पुलिस के अनुसार अंश के खिलाफ पहले से मुकदमे दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।
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शुक्रवार रात कुछ युवक अंश को निशाना बनाने के इरादे से उसके घर पहुंचे। आरोप है कि हमलावरों ने अंश पर गोली चलाई, इसी दौरान युवती बीच में आ गई और गोली उसे लग गई। सूचना पर पहुंची नगर कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 

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