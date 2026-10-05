{"_id":"6ac3e95f00df9444e0011602","slug":"video-dehradun-two-groups-clash-at-isbt-seven-accused-arrested-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"देहरादून: आईएसबीटी में दो पक्ष भिड़े, सात आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पटेलनगर क्षेत्र के आईएसबीटी में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद सार्वजनिक स्थान पर हंगामा और मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए थे। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ। इसके बाद शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सातों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान शोएब (24), मोनिस (21), आरिस (23), सदान (21), फैजान अहमद (34), रहमान (30) और इमरान (40) के रूप में हुई। इनमें कुछ आरोपी ब्राह्मणवाला, कुछ आजाद कॉलोनी और कारगी ग्रांट क्षेत्र के रहने वाले हैं।

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