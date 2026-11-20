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महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि निर्वाचित विधायक को सार्वजनिक मंच पर क्षेत्र की समस्याएं उठाने से रोकना लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन है। यह केवल विधायक का नहीं, बल्कि उन्हें चुनने वाली जनता का भी अपमान है। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में विपक्ष के जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाई जा रही है। मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि विधायक हरीश धामी को अपनी बात रखने से क्यों रोका गया।कांग्रेस ने प्रदेश के पीआरडी कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया। पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रही है। प्रदेश की व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन कर्मचारियों को उनके अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार को उनकी मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए।उन्होंने चेतावनी दी कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान और कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस आंदोलन तेज करेगी। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष दर्शन लाल, पार्षद अर्जुन सोनकर, अरविंद चौधरी, अभिनव थापर, ललित भद्री, वीरेंद्र पंवार, सुनील थपलियाल, दीपक माधवल, सईद अहमद जमाल, सूरज लंबा, दलबीर बर्थवाल, परवीन ध्यानी, प्रदीप रावत, मुकेश सोनकर और संदीप जैन आदि मौजूद रहे।