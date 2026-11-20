विज्ञापन



आयोजक संजय कन्नौजिया ने कहा कि रामलीला हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की ओर से रामलीला का मंचन करना गर्व की बात है क्योंकि इससे महिलाओं की प्रतिभा, आत्मविश्वास और समाज में उनकी मजबूत भूमिका सामने आती है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे आयोजन आने वाली पीढ़ियों को भगवान श्रीराम के आदर्शों, संस्कारों और मर्यादा से जोड़ने का कार्य करते हैं। समापन समारोह में रामलीला में अपनी प्रतिभा और मेहनत से मंचन करने वाले सभी कलाकारों को सम्मानित किया गया। उन्हें उपहार भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कलाकारों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करते हुए उनके योगदान की सराहना की गई। साथ ही आदि शक्ति महिला रामलीला समिति की अध्यक्ष और निर्देशिका लक्ष्मी मलासी के प्रयासों की भी सराहना हुई। समिति के सभी सदस्यों और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले लोगों का आभार व्यक्त किया गया।

विज्ञापन

देहरादून। आदि शक्ति महिला रामलीला समिति की ओर से आयोजित महिला रामलीला मंचन का समापन हुआ। महिलाओं की ओर से प्रस्तुत इस रामलीला ने भारतीय संस्कृति, परंपरा और महिला सशक्तीकरण का संदेश दिया।