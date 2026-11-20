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गौरतलब है कि आशा कार्यकर्ता गत 10 दिनों से अपनी सात सूत्री मांगों के लिए धरना दे रही हैं। पूर्व में आशा कार्यकर्ताओं ने सचिवालय कूच किया था। दिन भर प्रदर्शन के बाद अधिकारियों से हुई वार्ता में मानदेय बढ़ोतरी पर सहमति बनी थी लेकिन आशाएं पांच लाख के रिटायरमेंट पैकेज और पेंशन समेत कई मांगों पर अड़ी हैं। सरकार की ओर से पहले 19 नवंबर का समय दिया गया था लेकिन अधिकारियों से वार्ता नहीं हो पाई। इसके बाद आशाएं सीएमओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी हैं। अब उन्हें 23 नवंबर को मिलने के लिए समय दिया गया है।उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता यूनियन की अध्यक्ष शिवा दुबे ने कहा कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती संगठन की ओर से धरना जारी रहेगा। अब उन्हें वार्ता का समय दिया गया है। शुक्रवार को करीब 150 आशा कार्यकर्ता सीएमओ कार्यालय के बाहर धरना देने पहुंची। इस दौरान प्रभा चौधरी, मीरा नेगी, आशा भट्ट, सरोजनी और रिंकी आदि मौजूद रहीं।