Dehradun News: दून में दमखम दिखाएंगे देशभर के खिलाड़ी, काया ध्यानी सम्मानित
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 07:12 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 07:12 PM IST
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देहरादून। गढ़वाल चेस प्रमोशन सोसाइटी की ओर से 22 नवंबर को तृतीय स्व. संजीव कुमार सूद स्मृति ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। परेड ग्राउंड स्थित टीटी हॉल में होने वाली प्रतियोगिता में उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों के खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे।
प्रतियोगिता के दौरान देहरादून की प्रतिभाशाली बालिका अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी काया ध्यानी को सम्मानित किया जाएगा। काया ने हाल ही में मलयेशिया में आयोजित प्रथम कॉमनवेल्थ स्कूल चेस चैंपियनशिप-2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-11 बालिका वर्ग की रैपिड स्पर्धा में रजत और क्लासिकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। सोसाइटी के अध्यक्ष राजन सूद ने बताया कि प्रतियोगिता में मुख्य ओपन वर्ग के साथ युवा खिलाड़ियों के लिए अंडर-10, अंडर-13 और अंडर-16 आयु वर्ग की स्पर्धाएं भी आयोजित की जाएंगी।
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प्रतियोगिता के दौरान देहरादून की प्रतिभाशाली बालिका अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी काया ध्यानी को सम्मानित किया जाएगा। काया ने हाल ही में मलयेशिया में आयोजित प्रथम कॉमनवेल्थ स्कूल चेस चैंपियनशिप-2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-11 बालिका वर्ग की रैपिड स्पर्धा में रजत और क्लासिकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। सोसाइटी के अध्यक्ष राजन सूद ने बताया कि प्रतियोगिता में मुख्य ओपन वर्ग के साथ युवा खिलाड़ियों के लिए अंडर-10, अंडर-13 और अंडर-16 आयु वर्ग की स्पर्धाएं भी आयोजित की जाएंगी।
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