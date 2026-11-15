एक्सक्लूसिव: उत्तराखंड में इबोला का खतरा, 55 पर्यटकों की निगरानी शुरू, सरकार ने जारी की एडवाइजरी

एम्स ऋषिकेश में मॉकड्रिल, आइसोलेशन अस्पताल बनाया

एम्स ऋषिकेश में बृहस्पतिवार को इबोला वायरस के इंतजामों को पुख्ता करने के लिए मॉकड्रिल की गई। इस दौरान आपात स्थिति में संदिग्ध या पुष्ट मरीजों को अस्पताल लाने, जांच करने, भर्ती प्रक्रिया पूरी करने और संसाधनों के प्रभावी रहने की समीक्षा की गई। इसके बाद एम्स को इबोला के लिए आइसोलेशन अस्पताल नामित किया गया है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा के मुताबिक प्रथम श्रेणी के पर्यटकों की समुदाय स्तर पर निगरानी की जाएगी। जबकि द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पर्यटकों की तय एसओपी के अनुसार क्वारंटाइन, आइसोलेशन सुविधा के तहत निगरानी की जाएगी।

रक्तवाहिकाएं होती हैं प्रभावित, लिवर, किडनी और आंतों पर गंभीर असर

राज्य सर्विलांस अधिकारी डॉ. पंकज सिंह के मुताबिक इबोला वायरस की चपेट में आने वाले व्यक्ति की रक्तवाहिकाएं प्रभावित होती हैं। इसके अलावा लिवर, किडनी और आंतों पर गंभीर असर देखने को मिलता है। बताया कि शुरुआती लक्षणों के तौर पर संक्रमित व्यक्ति में बुखार के साथ मसूड़ों व नाक से रक्तस्राव होना, आंखें लाल होना, शरीर पर लाल धब्बे और खून की उल्टी व मल में खून आना शामिल हैं। डॉ. पंकज के मुताबिक अफ्रीकी देशों से आए पर्यटकों की 21 दिनों तक निगरानी की जाएगा। फिलहाल किसी भी पर्यटक में वायरस के लक्षण नहीं दिखे हैं।



इबोला वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार अलर्ट है। सभी जिलों के सीएमओ और जिला अधिकारियों को तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

- विनय शंकर पांडेय, स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड