आसन रामसर साइट: पक्षी गणना का आज अंतिम दिन, कई संगठन जुटे, दिखा दुर्लभ पलाश फिश ईगल
संवाद न्यूज एजेंसी, विकासनगर (देहरादून) Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 15 Nov 2026 12:55 PM IST
सार
दो दिनों तक चलने वाली गिनती के बाद प्राप्त आंकड़ों का वैश्विक ई-बर्ड पोर्टल पर दस्तावेजीकरण किया जाएगा।
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विस्तार
आसन रामसर साइट में पक्षी गणना का कार्य जारी है। आज टीम को दुर्लभ पलाश फिश ईगल दिखा।
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पक्षी गणना के पहले दिन आसन रामसर साइट के आसपास स्थित रामपुर मंडी के जंगल, यमुना नदी व इससे सटे आसन झील के क्षेत्रों में पक्षियों की गिनती की गई थी। इसके पहले डॉ. धनंजय मोहन ने रामपुर मंडी स्थित वन विभाग के अतिथि भवन पर सभी कार्यकर्ताओं व प्रशिक्षुओं को पक्षियों की प्रजाति, उनकी पहचान करने व गिनती के तरीके बताए। उन्होंने कहा पक्षी को उनकी प्रजाति व चहचहाने की आवाज से पहचाना जा सकता है।
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उन्होंने बताया दो दिनों तक चलने वाली गिनती के बाद प्राप्त आंकड़ों का वैश्विक ई-बर्ड पोर्टल पर दस्तावेजीकरण किया जाएगा। आसन रामसर साइट में मौजूद पक्षियों की संख्या से अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी तक यह संख्या न सिर्फ बढ़ेगी बल्कि पिछले वर्षों की अपेक्षा राहत वाली साबित होगी।
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