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हिमालय दिवस: हिमालय सतत विकास, चुनौतियां एवं समाधान को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन

विशाल कुमार

Updated Wed, 09 Sep 2026 06:07 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 06:07 PM IST







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एमकेपी कॉलेज में हिमालय दिवस के अवसर पर हिमालय सतत विकास, चुनौतियां एवं समाधान को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में मुख्य अतिथि विधान सभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने भाग लिया। ... और पढ़ें

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