Dehradun News: सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों का निगम में प्रदर्शन

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व्यापारियों ने कहा कि व्यापारी प्रतिबंधित पॉलिथीन के विरुद्ध सरकार की मुहिम और पर्यावरण संरक्षण की भावना का समर्थन करते हैं। व्यापारियों ने कहा कि पॉलिथीन किसी भी छोटे दुकानदार की ओर से निर्मित नहीं की जाती। यह पॉलिथीन एक आपूर्ति शृंखला से होकर बाजार में पहुंचती है लेकिन कार्रवाई सिर्फ इस शृंखला की अंतिम कड़ी और छोटे दुकानदारों पर की जाती है। उनका समय-समय पर चालान किया जाता है। व्यापारियों का कहना है कि उनका विरोध नियमों के खिलाफ नहीं है बल्कि असमान कार्रवाई के विरुद्ध है। व्यापारियों ने मांग की कि नगर निगम अंतिम कड़ी के दुकानदार पर कार्रवाई तक सीमित न होकर पॉलिथीन के निर्माता, थोक विक्रेता और आपूर्ति करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करे। इस दौरान अध्यक्ष विवेक अग्रवाल, महासचिव अनिल कुमार भोला, अजय गर्ग, विजय वचानी, राजेश, संजीव अग्रवाल, विवेक सिंगल, युवा व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन, झंडा बाजार दुकानदार समिति, अजीत प्रसाद मार्ग व्यापार संघ, झंडा बाजार व्यापार संघ, तिलक रोड व्यापार मंडल, शांति सुरक्षा समिति आदि व्यापारी मौजूद रहे।

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देहरादून। डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ उत्तराखंड सहित व्यापारियों के विभिन्न संगठनों से जुड़े व्यापारियों ने बुधवार को नगर निगम में जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने नगर निगम की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ की जा रही असमान कार्रवाई का विरोध किया। व्यापारियों ने मांग की कि निगम को पॉलिथीन आपूर्ति चेन को पकड़कर कार्रवाई करनी चाहिए।