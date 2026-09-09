Dehradun News: कांवली रोड की बदहाली पर आंदोलन की चेतावनी

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आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण की मांग, मुख्यमंत्री से वार्ता की मांग

देहरादून। चिह्नीकरण से वंचित उत्तराखंड आंदोलनकारियों को चिह्नित किए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट से पांच दिन के भीतर मुख्यमंत्री से वार्ता सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया। परिषद ने चेतावनी दी कि निर्धारित अवधि में वार्ता नहीं हुई तो आंदोलनकारी मुख्यमंत्री आवास पर धरना देने को मजबूर होंगे। प्रतिनिधिमंडल में प्रमिला रावत, सत्या पोखरियाल, सुभागा फर्स्वाण, कल्पेश्वरी नेगी, पुष्पलता वैश्य, राजदुलारी लोधी, रेखा शर्मा, सुरेश कुमार, गीता देवी, अनन्त आकाश, प्रभात डंडरियाल, विकास रावत, अमित परमार और चिन्तन सकलानी आदि शामिल रहे। विज्ञापन

-- - आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण की मांग, मुख्यमंत्री से वार्ता की मांगदेहरादून। चिह्नीकरण से वंचित उत्तराखंड आंदोलनकारियों को चिह्नित किए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट से पांच दिन के भीतर मुख्यमंत्री से वार्ता सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया। परिषद ने चेतावनी दी कि निर्धारित अवधि में वार्ता नहीं हुई तो आंदोलनकारी मुख्यमंत्री आवास पर धरना देने को मजबूर होंगे। प्रतिनिधिमंडल में प्रमिला रावत, सत्या पोखरियाल, सुभागा फर्स्वाण, कल्पेश्वरी नेगी, पुष्पलता वैश्य, राजदुलारी लोधी, रेखा शर्मा, सुरेश कुमार, गीता देवी, अनन्त आकाश, प्रभात डंडरियाल, विकास रावत, अमित परमार और चिन्तन सकलानी आदि शामिल रहे।

देहरादून। कांवली रोड पर बढ़ते जाम और सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान स्थानीय निवासियों व व्यापारियों ने बुधवार को जिलाधिकारी को हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बल्लीवाला चौक से सहारनपुर चौक तक सड़क पर बने गड्ढों की तत्काल मरम्मत, यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और लोनिवि निर्माण खंड के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। लोगों का कहना है कि बारिश के बाद सड़क की स्थिति और खराब हो गई है, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त होने के साथ दुर्घटना और आपातकालीन सेवाओं के प्रभावित होने का खतरा बना है। सीपीएम सचिव अनन्त आकाश ने कहा कि एक सप्ताह में समाधान नहीं हुआ तो सड़क जाम कर आंदोलन किया जाएगा।