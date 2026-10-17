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Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Dehradun – Anti-drug pledge administered at Police Lines on National Unity Day

देहरादून-- राष्ट्रीय एकता दिवस पर पुलिस लाइन में दिलाई नशामुक्ति की शपथ

Sat, 17 Oct 2026 06:39 PM IST
अमन मैथानी
Aman Maithani अमन मैथानी
Updated Sat, 17 Oct 2026 06:39 PM IST
Dehradun – Anti-drug pledge administered at Police Lines on National Unity Day
राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन ग्राउंड में नशामुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत राष्ट्रीय मोटरसाइकिल रैली का शुभारंभ किया गया। इस दौरान एडीजी वी. मुरुगेशन ने पुलिसकर्मियों और छात्र-छात्राओं को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया गया। नशामुक्ति अभियान के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने हस्ताक्षर कर भागीदारी की।
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