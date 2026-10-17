देहरादून-- राष्ट्रीय एकता दिवस पर पुलिस लाइन में दिलाई नशामुक्ति की शपथ

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राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन ग्राउंड में नशामुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत राष्ट्रीय मोटरसाइकिल रैली का शुभारंभ किया गया। इस दौरान एडीजी वी. मुरुगेशन ने पुलिसकर्मियों और छात्र-छात्राओं को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया गया। नशामुक्ति अभियान के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने हस्ताक्षर कर भागीदारी की।

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