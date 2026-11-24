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गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे में सजा कीर्तन दरबार, श्रद्धा के साथ मना समारोह

Renu Saklani

Updated Tue, 24 Nov 2026 02:31 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 02:31 PM IST







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गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व पर गोबिंद नगर, रेसकोर्स स्थित गुरुद्वारे में शहाना कथा-कीर्तन समारोह आयोजित किया गया। विशाल पंडाल में हो रहे कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। इस अवसर पर गुरु नानक देव जी की वाणी और उनके संदेशों का स्मरण किया गया। ... और पढ़ें

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