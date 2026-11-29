संवाद न्यूज एजेंसीत्यूणी। विकासखंड मोरी के पवाणी गांव में हुए भीषण अग्निकांड से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए त्यूणी गोरखा यूथ फाउंडेशन ने हाथ बढ़ाया। संगठन के सदस्यों ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें 60 कंबल, राशन किट तथा 5100 रुपये की नकद धनराशि वितरित की।इस दौरान संगठन के सदस्यों ने कहा अग्निकांड में कई परिवारों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे कठिन समय में पीड़ितों की मदद करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि वे खुद को अकेला न समझें। संगठन भविष्य में भी जरूरत के अनुसार उनकी सहायता के लिए प्रयास करता रहेगा। सदस्यों ने कहा राहत सामग्री देने का उद्देश्य पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद के साथ भावनात्मक संबल देना भी है। राहत वितरण में गणेश कुमार घर्ती, रमेश कुमार, दीपक कुमार थापा, सूरज सिंह रावत, अर्जुन सिंह, कमल थापा, पंकज श्रेष्ठ, रवि क्षेत्री, नरेंद्र कुमार, सोनू पुन आदि ने सहयोग किया।