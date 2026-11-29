वसंत विहार थाना क्षेत्र के हरबंसवाला टी-स्टेट में प्रतिबंधित पशु के कटान की घटना सामने आने के बाद स्थानीय लोगों, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की। चेतावनी दी कि बुधवार सुबह 10 बजे तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़े आंदोलन का आह्वान किया जाएगा। पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

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