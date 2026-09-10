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Illegal mahua liquor was being prepared in the forest, excise team demolished the kiln; 2000 kg of liquor was
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वीडियो: जंगल में ऐसे तैयार हो रही थी अवैध महुआ शराब, आबकारी टीम ने भट्ठी की ध्वस्त; 2000 किलो लाहन नष्ट
महासमुंद जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर टीम ने कुल 468.2 बल्क लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त की। इसके अलावा शराब बनाने के लिए तैयार करीब 2000 किलो महुआ लाहन भी बरामद कर मौके पर नष्ट किया गया।
कार्रवाई के दौरान शराब बनाने के लिए तैयार की गई भट्ठियों को भी आबकारी विभाग की टीम ने नष्ट कर दिया। इस मामले में अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए दो प्रकरण दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
जंगल में चल रहा था अवैध शराब बनाने का काम
आबकारी विभाग की कार्रवाई में सामने आया कि जंगल क्षेत्र में महुआ लाहन से हाथ भट्टी महुआ शराब तैयार की जा रही थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर शराब बनाने के लिए बनाई गई भट्ठियों को नष्ट किया और बड़ी मात्रा में तैयार शराब के साथ शराब बनाने की सामग्री भी बरामद की। बरामद करीब 2000 किलो महुआ लाहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।
आरण्ड में पहली कार्रवाई, 18.2 लीटर शराब जब्त
पहली कार्रवाई खल्लारी थाना क्षेत्र के आरण्ड में की गई। यहां आबकारी विभाग की टीम ने आरोपी धर्मेंद्र साहू के कब्जे से 18.2 बल्क लीटर महुआ शराब बरामद की। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
अमलीपदर जंगल में 450 लीटर शराब मिली
दूसरी बड़ी कार्रवाई बलौदा थाना क्षेत्र के अमलीपदर जंगल में हुई। यहां आबकारी विभाग की टीम ने आरोपी मंगलू बरिहा के कब्जे से 450 बल्क लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त की। इस मामले में भी आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई है।
अवैध शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप
दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ धारा 34(1)(क)(च), 34(2) और 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आबकारी विभाग की लगातार कार्रवाई से जिले में अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।
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