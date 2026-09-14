कोरबा: हाईवे पर अचानक आया लोनर हाथी, सेल्फी के चक्कर में लोगों की जान पर बनी; लोगों में मचा हड़कंप

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बताया जा रहा है कि लोगों के ज्यादा करीब आने पर लोनर हाथी आक्रामक हो गया और अचानक दौड़ लगा दी। VIDEO बना रहे लोग जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे। कुछ सेकंड में हाईवे पर ऐसा नजारा बना जैसे मैराथन दौड़ हो रही हो। मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ।स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क किनारे बांसबाड़ी है, जहां भोजन की तलाश में हाथी अक्सर आ जाते हैं। इसलिए चोटिया मुख्य मार्ग पर हाथियों का दिखना आम है, लेकिन लोनर हाथी ज्यादा खतरनाक माना जाता है।केंदई रेंज के रेंजर अभिषेक दुबे ने बताया कि इस क्षेत्र में 32 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है, जिसमें से एक लोनर हाथी झुंड से अलग हो गया है। झुंड से अलग होने के कारण हाथी आक्रामक और गुस्से में रहता है, इसलिए लोगों को उसके पास नहीं जाना चाहिए।सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सायरन बजाकर और सावधानी के साथ हाथी को सड़क किनारे से होते हुए जंगल की ओर खदेड़ा गया। लोगों को हाथी के पास जाने से रोका गया।वन विभाग के कर्मचारी लगातार हाथी प्रभावित क्षेत्र में नजर रखे हुए हैं और पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हाथी प्रभावित क्षेत्रों में सड़क किनारे सांकेतिक बोर्ड भी लगाए गए हैं ताकि राहगीर सतर्क रहें।विभाग ने अपील की है कि हाथी दिखने पर सेल्फी, VIDEO बनाने की कोशिश न करें, शोर न मचाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। लोनर हाथी कभी भी हमला कर सकता है।