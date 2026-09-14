बालोद में पुलिस का डबल एक्शन! ढाबों पर अवैध शराब का खेल पकड़ा, नशे में गाड़ी चलाने वाले 49 पर कार्रवाई

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पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान जगत राम साहू (28) निवासी कुम्हारखान के ढाबा परिसर से बिक्री के लिए रखी गई देशी शराब बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। वहीं दूसरे मामले में शुभम सालुंके (25) निवासी बिटोडा के खिलाफ भी आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।ढाबों में कार्रवाई के साथ पुलिस टीम ने एनएच-30 पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 49 वाहन चालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इनमें 5 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते मिले, जिनके खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई।संयुक्त टीम ने संभाला मोर्चाअभियान में निरीक्षक नवीन बोरकर, निरीक्षक मुकेश सिंह, रक्षित निरीक्षक रेवती वर्मा, सूबेदार अखिलेश सिंह, निरीक्षक सोन सिंह सोरी, उप निरीक्षक जोगेंद्र साहू, पीएसआई चित्ररेखा खांडे, सउनि अनिल राजपूत, सउनि अजित महोबिया, सउनि लता तिवारी और सउनि देवकुमारी समेत पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।