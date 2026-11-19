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महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक में स्थित पिरदा धान खरीदी केंद्र पर अब तक धान खरीदी शुरू नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी जोर-शोर से चल रही है, लेकिन इस केंद्र पर स्थिति अलग है। पिछले 5 दिनों से किसान अपनी धान लेकर केंद्र पहुंच रहे हैं, पर उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा है।



पिरदा केंद्र पर धान खरीदी प्रभारी और हेमाल दोनों मौजूद नहीं हैं। मौजूदा धान खरीदी प्रभारी को बैंक अटैच कर दिया गया है। अभी तक पिरदा केंद्र के लिए किसी नए प्रभारी की नियुक्ति नहीं हुई है। इसी कारण केंद्र पर धान खरीदी का कार्य रुका हुआ है। इस खरीदी केंद्र से कुल 6 गांव जुड़े हुए हैं। इनमें पिरदा, झगरेनडीह, गोड़मर्रा, बरेकेल, ब्राम्हणपुरी और बाघमाडा शामिल हैं। पिरदा केंद्र पर कुल 1024 किसान पंजीकृत हैं। ये सभी किसान अपनी फसल बेचने के लिए इंतजार कर रहे हैं।



खरीदी में देरी का कारण

पिरदा धान खरीदी केंद्र में खरीदी प्रभारी की अनुपस्थिति मुख्य समस्या है। प्रभारी को बैंक अटैच किए जाने के बाद नए अधिकारी की तैनाती नहीं हुई है। हेमाल की कमी भी खरीदी शुरू न होने का एक कारण है। इस प्रशासनिक चूक से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।



प्रभावित किसान और गांव

पिरदा खरीदी केंद्र से कुल 6 गांव के किसान जुड़े हैं। कुल 1024 किसान इस केंद्र पर अपनी धान बेचने के लिए पंजीकृत हैं। ये किसान अपनी उपज लेकर केंद्र पहुंच रहे हैं, लेकिन खरीदी शुरू नहीं हुई है। किसान शासन-प्रशासन से जल्द धान खरीदी शुरू करने की गुहार लगा रहे हैं।

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