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मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच ने की। याचिकाकर्ताओं ने राज्य शासन के भर्ती विज्ञापन को चुनौती दी थी। उन्होंने आरक्षण रोस्टर और दिव्यांग अभ्यर्थियों की शर्तों पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट को अवगत कराया गया कि पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। याचिकाकर्ताओं ने इसे संविधान से मिले अधिकारों का उल्लंघन बताया। सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण प्रावधान हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने कोर्ट के निर्देश पर पोर्टल खोलकर आवेदन का अवसर दिया था।याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि समाज कल्याण विभाग के सर्कुलर में भी प्रावधान हैं। इसके बावजूद भर्ती विज्ञापन में पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को बाहर रखा गया। यह कदम संविधान से मिले अधिकारों का उल्लंघन था। कोर्ट के निर्देश के बाद ही दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर मिला।कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी कर ली थीं। सहायक शिक्षक की परीक्षा 11 अक्तूबर और शिक्षक पद की परीक्षा 25 अक्तूबर को प्रस्तावित थी। कानूनी प्रक्रिया के कारण परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हुआ था। अब हाईकोर्ट से स्थगन हटने के बाद परीक्षा पहले घोषित नई तिथियों पर होगी। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक एवं शिक्षक भर्ती 2026 के तहत कुल 2,292 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं, जिनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1,497 पद शामिल हैं।