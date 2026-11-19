दंतेवाड़ा: नक्सलियों के डम्प पर बड़ा खुलासा, एके-47, बीजीएल लॉन्चर और कुकर बम समेत भारी हथियार बरामद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दंतेवाड़ा Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 19 Nov 2026 06:21 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सलियों के छिपाए हथियारों का डम्प बरामद किया है। एके-47, रायफल, बीजीएल लॉन्चर, ग्रेनेड और कुकर बम समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पुलिस को नक्सल उन्मूलन अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के एक डंप से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सभी बरामद हथियारों और विस्फोटक को जब्त कर मुख्यालय में जमा करा दिया गया है।
दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों को नक्सलियों द्वारा छिपाए गए हथियारों और अन्य उपयोगी सामग्रियों के डंप खोजने में महत्वपूर्ण सफलताएं मिली हैं। अधिकारियों के निर्देश पर जिले में लगातार एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग अभियान चलाए जा रहे थे। 16 नवंबर को थाना बारसूर क्षेत्र के ग्राम वाकेली के जंगल में एक सर्चिंग अभियान चलाया गया। इसके बाद 18 नवंबर को ग्राम बुरदुम के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में भी सुरक्षा बलों ने तलाशी ली। यह अभियान आत्मसमर्पित नक्सलियों और मुखबिरों से मिली महत्वपूर्ण सूचनाओं के आधार पर चलाया गया। अभियान के दौरान जिला बल, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और सीआरपीएफ की टीमों ने संयुक्त रूप से काम किया। उन्होंने एरिया डोमिनेशन और सघन सर्चिंग की। 18 नवंबर की सुबह 7 बजे ग्राम वाकेली के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान एक डंप का पता चला। संयुक्त टीम ने वहां से बड़ी मात्रा में नक्सल उपयोगी सामग्री बरामद की।
बरामद हथियार और गोला-बारूद
बरामद हथियारों में एक एके-47 राइफल और उसकी एक मैगजीन शामिल है। इसके साथ 25 एके-47 राउंड और एक देसी मेड ग्रेनेड भी मिला। सुरक्षा बलों ने एक .303 राइफल और दो बीजीएल लॉन्चर बंदूक भी बरामद की। एक .315 बोर बंदूक और एक भरमार बंदूक भी जब्त की गई। इसके अतिरिक्त, 34 .303 राउंड और 28 बीजीएल राउंड भी मिले हैं।
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अन्य विस्फोटक और उपकरण
नक्सलियों के डंप से एक वॉकी-टॉकी सेट बरामद हुआ। इसका एक चार्जर भी जब्त सामग्री में शामिल था। पुलिस ने 5 मीटर कोडेक्स वायर और एक कुकर बम भी जब्त किया। कुल मिलाकर, 7 बीजीएल सेल भी बरामद हुए हैं। यह बरामदगी नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।
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दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों को नक्सलियों द्वारा छिपाए गए हथियारों और अन्य उपयोगी सामग्रियों के डंप खोजने में महत्वपूर्ण सफलताएं मिली हैं। अधिकारियों के निर्देश पर जिले में लगातार एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग अभियान चलाए जा रहे थे। 16 नवंबर को थाना बारसूर क्षेत्र के ग्राम वाकेली के जंगल में एक सर्चिंग अभियान चलाया गया। इसके बाद 18 नवंबर को ग्राम बुरदुम के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में भी सुरक्षा बलों ने तलाशी ली। यह अभियान आत्मसमर्पित नक्सलियों और मुखबिरों से मिली महत्वपूर्ण सूचनाओं के आधार पर चलाया गया। अभियान के दौरान जिला बल, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और सीआरपीएफ की टीमों ने संयुक्त रूप से काम किया। उन्होंने एरिया डोमिनेशन और सघन सर्चिंग की। 18 नवंबर की सुबह 7 बजे ग्राम वाकेली के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान एक डंप का पता चला। संयुक्त टीम ने वहां से बड़ी मात्रा में नक्सल उपयोगी सामग्री बरामद की।
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बरामद हथियार और गोला-बारूद
बरामद हथियारों में एक एके-47 राइफल और उसकी एक मैगजीन शामिल है। इसके साथ 25 एके-47 राउंड और एक देसी मेड ग्रेनेड भी मिला। सुरक्षा बलों ने एक .303 राइफल और दो बीजीएल लॉन्चर बंदूक भी बरामद की। एक .315 बोर बंदूक और एक भरमार बंदूक भी जब्त की गई। इसके अतिरिक्त, 34 .303 राउंड और 28 बीजीएल राउंड भी मिले हैं।
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अन्य विस्फोटक और उपकरण
नक्सलियों के डंप से एक वॉकी-टॉकी सेट बरामद हुआ। इसका एक चार्जर भी जब्त सामग्री में शामिल था। पुलिस ने 5 मीटर कोडेक्स वायर और एक कुकर बम भी जब्त किया। कुल मिलाकर, 7 बीजीएल सेल भी बरामद हुए हैं। यह बरामदगी नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।