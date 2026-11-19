विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों को नक्सलियों द्वारा छिपाए गए हथियारों और अन्य उपयोगी सामग्रियों के डंप खोजने में महत्वपूर्ण सफलताएं मिली हैं। अधिकारियों के निर्देश पर जिले में लगातार एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग अभियान चलाए जा रहे थे। 16 नवंबर को थाना बारसूर क्षेत्र के ग्राम वाकेली के जंगल में एक सर्चिंग अभियान चलाया गया। इसके बाद 18 नवंबर को ग्राम बुरदुम के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में भी सुरक्षा बलों ने तलाशी ली। यह अभियान आत्मसमर्पित नक्सलियों और मुखबिरों से मिली महत्वपूर्ण सूचनाओं के आधार पर चलाया गया। अभियान के दौरान जिला बल, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और सीआरपीएफ की टीमों ने संयुक्त रूप से काम किया। उन्होंने एरिया डोमिनेशन और सघन सर्चिंग की। 18 नवंबर की सुबह 7 बजे ग्राम वाकेली के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान एक डंप का पता चला। संयुक्त टीम ने वहां से बड़ी मात्रा में नक्सल उपयोगी सामग्री बरामद की।बरामद हथियारों में एक एके-47 राइफल और उसकी एक मैगजीन शामिल है। इसके साथ 25 एके-47 राउंड और एक देसी मेड ग्रेनेड भी मिला। सुरक्षा बलों ने एक .303 राइफल और दो बीजीएल लॉन्चर बंदूक भी बरामद की। एक .315 बोर बंदूक और एक भरमार बंदूक भी जब्त की गई। इसके अतिरिक्त, 34 .303 राउंड और 28 बीजीएल राउंड भी मिले हैं।नक्सलियों के डंप से एक वॉकी-टॉकी सेट बरामद हुआ। इसका एक चार्जर भी जब्त सामग्री में शामिल था। पुलिस ने 5 मीटर कोडेक्स वायर और एक कुकर बम भी जब्त किया। कुल मिलाकर, 7 बीजीएल सेल भी बरामद हुए हैं। यह बरामदगी नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।