बीजापुर के जंगल में माओवादियों का डम्प बरामद: दो बीजीएल लॉन्चर और 36 सेल जब्त
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीजापुर Published by: बीजापुर ब्यूरो Updated Thu, 19 Nov 2026 08:40 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पामेड़ पुलिस और कोबरा 208वीं वाहिनी की संयुक्त टीम ने जीड़पल्ली के जंगलों में माओवादी डम्प बरामद किया। मौके से 2 बीजीएल लॉन्चर और 36 सेल जब्त किए गए।
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विस्तार
बीजापुर जिले में माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में थाना पामेड़ क्षेत्र के ग्राम जीड़पल्ली के जंगलों में एक बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने यहां माओवादी डंप बरामद किया है।
पुलिस को जीड़पल्ली के जंगलों में माओवादियों द्वारा सामग्री छिपाए जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर थाना पामेड़ और कोबरा 208वीं वाहिनी की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। अभियान के दौरान जंगल में पूर्व से छिपाए गए डंप का पता चला। तलाशी लेने पर डंप से दो बीजीएल लॉन्चर बरामद हुए। साथ ही 36 बीजीएल सेल भी जब्त किए गए। सुरक्षा बलों ने बरामद सामग्री को विधिवत अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस का कहना है कि जिले में माओवादी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए अभियान जारी रहेंगे। इन अभियानों का उद्देश्य अंदरूनी क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और विकास का वातावरण तैयार करना है। सुरक्षा बल लगातार ऐसे प्रयासों में जुटे रहेंगे।
सुरक्षा बलों का अभियान
बीजापुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। माओवादी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। थाना पामेड़ पुलिस और कोबरा 208वीं वाहिनी ने मिलकर यह संयुक्त अभियान चलाया। यह अभियान अंदरूनी क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सुरक्षा बल ऐसे डंपों की तलाश में लगातार सक्रिय हैं।
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नागरिकों से अपील
बीजापुर पुलिस ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है। जंगल या आसपास संदिग्ध वस्तु दिखने पर तुरंत नजदीकी थाना अथवा सुरक्षा कैंप को सूचना दें। ऐसी वस्तुओं को स्वयं छूने या उनके करीब जाने से बचना चाहिए। सुरक्षित दूरी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। नजदीकी थाना या सुरक्षा कैंप को जानकारी देना महत्वपूर्ण है।
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पुलिस को जीड़पल्ली के जंगलों में माओवादियों द्वारा सामग्री छिपाए जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर थाना पामेड़ और कोबरा 208वीं वाहिनी की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। अभियान के दौरान जंगल में पूर्व से छिपाए गए डंप का पता चला। तलाशी लेने पर डंप से दो बीजीएल लॉन्चर बरामद हुए। साथ ही 36 बीजीएल सेल भी जब्त किए गए। सुरक्षा बलों ने बरामद सामग्री को विधिवत अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस का कहना है कि जिले में माओवादी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए अभियान जारी रहेंगे। इन अभियानों का उद्देश्य अंदरूनी क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और विकास का वातावरण तैयार करना है। सुरक्षा बल लगातार ऐसे प्रयासों में जुटे रहेंगे।
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सुरक्षा बलों का अभियान
बीजापुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। माओवादी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। थाना पामेड़ पुलिस और कोबरा 208वीं वाहिनी ने मिलकर यह संयुक्त अभियान चलाया। यह अभियान अंदरूनी क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सुरक्षा बल ऐसे डंपों की तलाश में लगातार सक्रिय हैं।
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नागरिकों से अपील
बीजापुर पुलिस ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है। जंगल या आसपास संदिग्ध वस्तु दिखने पर तुरंत नजदीकी थाना अथवा सुरक्षा कैंप को सूचना दें। ऐसी वस्तुओं को स्वयं छूने या उनके करीब जाने से बचना चाहिए। सुरक्षित दूरी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। नजदीकी थाना या सुरक्षा कैंप को जानकारी देना महत्वपूर्ण है।